شارك الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو تحدث من خلاله عن الصفات التي اكتسبها من والدته، بالتزامن مع عيد الأم الذي يحل 21 مارس.
وقال فهمي خلال مقطع الفيديو: "أخدت من أمي حاجات في الشخصية وحاجات في الشكل".
ولاقى مقطع الفيديو استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، وحصد ما يقرب من 39 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "منور يا باشا، أنا شبهك أوي يا كريم في الشخصية اللي هو الهادي الغلبان ده، انت أحلى وأجمل شخصية بالكون ".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عيد الأم.. كريم فهمي: أخدت من أمي حاجات في شخصيتي وشكلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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