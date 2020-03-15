أهم 8 أسئلة عن مخاطر فيروس كورونا على الحامل والجنين

حالة من الرعب تسيطر على العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويزيد الرعب بشكل أكبر لدى الحوامل.

ووفقًا لوكالة "سبوتنك" فإن هناك مجموعة من الأسئلة التي تجول بخاطر السيدة الحامل بشأن مصير جنينها ودرجة تأثير فيروس كورونا على صحتها وطفلها القادم.

ما هي الاحتياطات الواجب أن تتخذها الحوامل ضد كورونا؟

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، عامة الناس بما في ذلك النساء الحوامل، باتخاذ إجراءات وقائية يومية للمساعدة في وقف انتشار الجراثيم، بما في ذلك الحصول على لقاح الأنفلونزا، وغسل اليدين، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، والبقاء في المنزل في حال الإصابة، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

هل الحوامل معرضات لخطورة قصوى بسبب كورونا؟

لا يستطيع الخبراء تحديد هذا، لأن كورونا مازال جديدا، ولا توجد تقارير علمية تفيد ما إذا كانت النساء الحوامل أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالجمهور العام.

ولكن تلفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الجهاز المناعي للحوامل ضعيف، ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات التنفسية الفيروسية، بما في ذلك "كوفيد-19".

وفي الوقت الحالي، لم تصدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ولا الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أي توجيهات محددة للنساء الحوامل بشأن الوقاية من كورونا، بخلاف ما هو موصى به لعامة الناس.

هل السفر محظور على الحوامل؟

لا توجد توجيهات رسمية بعدم سفر المرأة الحامل، لذا فهو في النهاية قرار شخصي، ولكن يجب على الحوامل أيضا استشارة أطبائهن أولا، ومناقشة وجهة السفر، ومدى طول فترة الحمل.

هل يجب على الحامل الذهاب إلى المستشفى إذا شعرت بأعراض كورونا؟

يجب عليها الاتصال بطبيبها أولا قبل الذهاب إلى المستشفى إذا ظهرت عليها أعراض الفيروس، وزيارة المستشفى ليست ضرورية دائما، لأنها قد تعرضها لخطر التعرض لأمراض أخرى.

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هل الذهاب إلى عيادات الأطباء آمن؟

لم يصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إرشادات تنصح الحوامل بالحجر الصحي على أنفسهن، أو تجنب الذهاب إلى أماكن، مثل عيادات الأطباء، لكن قبل الذهاب يجب اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة، مثل غسل اليدين.

هل يمكن نقل فيروس كورونا إلى الجنين؟

ليس من المعروف ما إذا كانت المرأة الحامل المصابة بالفيروس التاجي، يمكن أن تنقل الفيروس إلى جنينها قبل الولادة أو أثنائها أو بعدها، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

هل يجب على النساء الحوامل ارتداء قناع الوجه "الكمامة الطبية"؟

ليس ضروريا إلا إذا كانت الحامل مريضة بالفعل، ولا يوصي مركز السيطرة على الأمراض أي شخص سليم بارتداء الكمامة، كما يحذر الأطباء من أن العبث بارتدائها وخلعها يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، بتعريض اليدين والوجه للجراثيم.

هل من الآمن أن ترضع الأم المصابة بالفيروس جنينها؟

إذا جرى تشخيص إصابة الأم بكورونا، فإنه يجب عليها التحدث مع مقدم الرعاية الصحية وعائلتها حول ما إذا كانت ستستمر في الرضاعة الطبيعية أم لا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ولم توفر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إرشادات رسمية، حول ما إذا كانت ستستمر الحامل في الرضاعة الطبيعية بالفيروس التاجي، لأنه لا يزال هناك الكثير غير معروف حول الفيروس.

لكن يجب على الأمهات حماية أنفسهن، بغسل أيديهن قبل لمس أطفالهن، وفي حالة إصابتهن بالمرض، فإنه يجب ارتداء قناعا للوجه أثناء الرضاعة الطبيعية.

وإذا كانت الأم المصابة بالفيروس التاجي تخزن لبن الرضاعة بواسطة مضخة، فيجب عليها اتخاذ الاحتياطات، بما في ذلك غسل يديها عند لمس وتنظيف مضخة الثدي.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بوجود شخص غير مريض يطعم الطفل لبن الثدي الذي يجري ضخه، إذا أمكن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.