بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. ما يجب على الأمهات فعله هذه الفترة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الأحد، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب على الأمهات القيام بمجموعة من الخطوات التي نذكرها لكم وفق ما قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والأسرية لـ"الخليج 365":

- يجب على الأسرة استكمال المواد الدراسية للطفل، نظرًا لكون الأسبوعين تعليق للدراسة وليس إجازة نهائية.

- يجب على الطفل خلال الأسبوعين الاستفادة من مهاراته وتنميتها.

- تنظيم مواعيد المذاكرة، مثلما كان الحال في فترة الدراسة.

- عدم التحدث أمام الأطفال وإيحائهم بأن هذه الفترة إجازة كاملة، حتى لا يشعروا بالكسل واللامبالاة تجاه المذاكرة.

- تنظيم مواعيد نوم الطفل ومنعه من النوم في وقت متأخر، حتى لا يؤثر عليه لاحقا بعد عودته للدراسة.

- امتناع الأطفال من الخروج خارج المنزل هذه الفترة إلى النوادي؛ حفاظا على صحتهم.

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- استثمار طاقة الطفل داخل المنزل، من خلال شراء بعض الكتب وقصص التلوين والقصص التعليمية له.

- استخدام التابليت في مشاهدة القصص والدروس التعليمية، وعدم مشاهدة أفلام العنف.

- تنظيم مواعيد تناول الطعام بالنسبة للطفل، وتناوله الطعام الصحي.

- معرفة الطفل أهمية النظافة الشخصية وكيفية حماية نفسه، حتى يتعاد ذلك عند عودته للدراسة.

- على الأم عدم الانفعال والعصبية في هذه الفترة، كي تستطيع الإمساك بزمام الأمور في هذه الفترة.

- يجب على الأم عدم اختلاط أطفالها في هذه الفترة مع أصدقائهم أو أقاربهم.

- اهتمام الأم بنظافة أولادها الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير.