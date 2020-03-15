بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. ما يجب على الأمهات فعله هذه الفترة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، بداية من اليوم الأحد، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب على الأمهات القيام بمجموعة من الخطوات التي نذكرها لكم وفق ما قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والأسرية لـ"الخليج 365":
- يجب على الأسرة استكمال المواد الدراسية للطفل، نظرًا لكون الأسبوعين تعليق للدراسة وليس إجازة نهائية.
- يجب على الطفل خلال الأسبوعين الاستفادة من مهاراته وتنميتها.
- تنظيم مواعيد المذاكرة، مثلما كان الحال في فترة الدراسة.
- عدم التحدث أمام الأطفال وإيحائهم بأن هذه الفترة إجازة كاملة، حتى لا يشعروا بالكسل واللامبالاة تجاه المذاكرة.
- تنظيم مواعيد نوم الطفل ومنعه من النوم في وقت متأخر، حتى لا يؤثر عليه لاحقا بعد عودته للدراسة.
- امتناع الأطفال من الخروج خارج المنزل هذه الفترة إلى النوادي؛ حفاظا على صحتهم.
- استثمار طاقة الطفل داخل المنزل، من خلال شراء بعض الكتب وقصص التلوين والقصص التعليمية له.
- استخدام التابليت في مشاهدة القصص والدروس التعليمية، وعدم مشاهدة أفلام العنف.
- تنظيم مواعيد تناول الطعام بالنسبة للطفل، وتناوله الطعام الصحي.
- معرفة الطفل أهمية النظافة الشخصية وكيفية حماية نفسه، حتى يتعاد ذلك عند عودته للدراسة.
- على الأم عدم الانفعال والعصبية في هذه الفترة، كي تستطيع الإمساك بزمام الأمور في هذه الفترة.
- يجب على الأم عدم اختلاط أطفالها في هذه الفترة مع أصدقائهم أو أقاربهم.
- اهتمام الأم بنظافة أولادها الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير.
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