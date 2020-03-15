بأفيش "ديسكو ديسكو".. ميار الببلاوي: لو رجع الزمن هختار نفس الطريق

حرصت الفنانة ميار الببلاوي، على توجيه رسالة إلى منتقديها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صورة أفيش فيلم "ديسكو ديسكو" الذي شاركت في بطولته مع الفنانة نجلاء فتحي، وعلقت على الأفيش: "التوبة تجب ما قبلها، علشان محدش يفتكر اني بفتخر بالفيلم دا، بس هي رسالة لناس شايفين نفسهم عليا، أنا من قبلكوا وانا ميار الببلاوي واللي انا فيه دلوقتي نعمة من الله، ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق، إنما متاع الدنيا زائل".

Advertisements

يذكر أن فيلم "ديسكو ديسكو"، من بطولة نجلاء فتحي، محمود حميدة، صلاح ذو الفقار، شريف منير، عبد الله ‏محمود، ميار الببلاوي، محمد متولي، عمرو عبد الجليل، إبراهيم نصر، ومحمد لطفي، ومن تأليف عبد الحي أديب، ‏وإخراج إيناس الدغيدي.