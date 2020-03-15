مي كساب تطلق مبادرة توعية: في ناس واخدة كورونا بهزار واحنا في ظرف طارئ

"أنا طبعًا واثقة في رحمة ربنا بينا ولطفه وإنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير لإن ده وعد ربنا لينا، هتكون في مصر في سلام آمنين"، هكذا علقت الفنانة مي كساب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في جميع أنحاء العالم، قبل اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وطالبت مي، مشاهير الفن والرياضة و"السوشيال ميديا" بضرورة التوعية من فيروس كورونا عبر حساباتهم.

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وتابعت مي: "أرجو وأدعو كل زمايلي الفناننين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، إننا نستغل الأكونتات لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده، عشان في ناس واخدة الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ زي ده لازم نقف جنب أجهزة الدولة ووزارة الصحة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي، وأنا هابتدي بنفسي، وعلى قد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وبلادنا".

الرئيس السيسي يوجه بتعليق الدراسة

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.

وكانت منظمة الصحة العالمية، طالبت قبل أيام قليلة، بتعطيل الدراسة في الدول التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى حالة القلق التي انتشرت بين الأمهات خوفًا على حياة أولادهن من انتقال أي عدوى إليهم.