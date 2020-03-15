منها تجنب أطعمة التيك أواي.. إجراءات وقائية للحامل من فيروس كورونا

إذا كنت حاملًا يمكن أن تشعري بالقلق تجاه الفيروسات وخاصة فيروس كورونا الذي أثار الذعر حول العالم، ومن إجراءات الوقاية للحامل للحماية من انتقال الفيروسات كما ذكرها موقع "health line":

الزحام والتجمعات

على الحامل الابتعاد عن أماكن الزحام والتجمعات.

استخدام القناع

استخدام القناع أو الكمامة المعقّمة عند الخروج من المنزل.

أماكن التدخين

الابتعاد عن أماكن التدخين.

غسل اليدين

غسل اليدين باستمرار قبل لمس الأنف أو العين أو الفم.

الأسطح العامة

الحرص على تفادي لمس الأسطح العامة، وغسل اليدين جيداً بعد لمس هذه الأسطح وقبل لمس الوجه.

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تنظيف الهاتف

يجب الحرص على تنظيف الهاتف جيدا.

الغرغرة بماء وملح

الغرغرة بماء وملح، والاستنشاق بماء وملح مرة يومياً على الأقل.

تجنب الأكل في المطاعم

تجنب الأكل في المطاعم، أو الأطعمة التي يتم توصيلها للمنازل.

أطعمة غنية بفيتامين "سي"

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" وخاصة الحمضيات والتوت والفراولة (الفريز).

شرب كميات كبيرة من الماء

شرب ما بين 8 و10 أكواب من الماء والسوائل الخالية من الكافيين يومياً.

غسل الملابس

غسل الملابس وأغطية السرير باستمرار.