أثارت خبيرة تجميل عراقية تدعى فاطمة الديوان، الجدل بين متابعيها، بعدما نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو أوضحت من خلاله كيفية وضع مساحيق التجميل بعد ارتداء الكمامة الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
وظهرت "الديوان" في مقطع الفيديو وهي تضع مساحيق التجميل بعد ارتدائها الكمامة الواقية، لكن الكثير من متابعيها انتقدوا تصرفها، إذ رأوا أنها تقلل من خطورة الفيروس المنتشر.
ومن بين تعليقات متابعيها: "تصرفك خاطئ مع الأسف، كان يفترض بك أن تصلي من أجل المرضى الذين يعانون، أنصحك بحذف الفيديو"، و"شكلك فاضية"، و"لابسة الكمامة غلط"، و"الكمامة لبسها بالعكس الأبيض للخارج والأزرق للداخل لأن اللون الأزرق يدل على المرض وأنه شخص مصاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مكياج فيروس كورونا.. خبيرة تجميل تثير الجدل باقتراحها.. ومتابعون: "شكلك فاضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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