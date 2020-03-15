متحطش إيدك على وشك.. أطباء يقدمون نصائح بسيطة للحماية من كورونا

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لابد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.

وقدم الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، بعض الطرق الوقائية التي يمكن اتباعها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، وفي حال عدم وجود الصابون لا بد من استخدام أي مواد تحتوي على الكحول المطهر.

- ارتداء الكمامة الوقائية، ويجب تغييرها كل ساعتين، ويجب أن تغطي منطقة الأنف والفم، أما بالنسبة للأطباء العاملين في المستشفيات يجب استخدام الكمامة N95

- عدم ملامسة الوجه بالأيدي.

استشاري جلدية يوجه رسالة للمواطنين: اطمأنوا.. لا داعي للخوف والقلق

ومن جانبه، طمأن هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، المواطنين قائلًا: اطمأنوا ولا داعي للخوف والقلق ولكن علينا بإذن الله مجرد الاحتياط واتباع أبسط قواعد الوقاية الصحية التالية:

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- استخدام مناديل ورقية للعطس والسعال وتخلص منها بطريقة صحية.

- توجه للطبيب ولا تتناول أدوية دون روشتة عند الشعور بأعراض البرد.

- تناول اليوسيفي والبرتقال والسلطة الخضراء بالليمون يوميًا.

- احرص على التهوية الجيدة في المنزل أو العمل أو المدرسة.

- ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين.

- اغسل يديك وفمك بالماء والصابون قبل وبعد الوجبات.

- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا.

- تناول معلقة عسل نحل يوميًا.