إجراءات احترازية يلجأ لها المشاهير للحماية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما كشفت عنه الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، اليوم الأحد.
ونشرت سيرين مجموعة عن الإجراءات الوقائية التي أصبحت تتبعها، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.
وشاركت سيرين عبد النور، مقطع فيديو لها، أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد، وهي مرتدية الكمامة الطبية وترتدي القفازات في يديها.
وظهر أحد الأشخاص في المقطع، وهو يرش مادة تعقيمية على الفنانة اللبنانية، وعقبت على الفيديو مطالبة الجمهور بعدم الضحك عليها، موضحة أنهم يفعلون هذا قبل التصوير.
وتستعد سيرين عبدالنور، للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، وهو من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامة.. سيرين عبدالنور تواصل تصوير مسلسلها الجديد: متضحكوش عليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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