بعد تحذيرات من انتشار الكورونا في الجيم.. رياضات منزلية للحفاظ على رشاقتك

في ظل زيادة الأعداد المصابة بفيروس كورونا عالميًا، وما يصحبها نت نصائح بتجنب أماكن التجمعات وملامسة الأسطح، قد تضطر بعض السيدات لوقف ممارسة الرياضة في صالات الجيم، وهو ما قد يزيد من أوزانهن.

وتقدم "هُن" أبرز التمارين التي تحتاجها السيدات لممارسة الرياضة في المنزل للحفاظ على رشاقتهن، حسب إرشادات فريق Team GB Olympians، التي نصحت بشراء أشياء مثل الكرات، الدمبل، أشرطة التمرين.

الإحماء بالمشي

يعد المشي أبسط الطرق التي قد تحتاجينها لممارسة نشاط رياضي وذلك من خلال التجول بشكل سريع داخل المنزل ثم تسارع الحركة من خلال الجري، وبعد ذلك يمكنك العودة للمشي، وتكرري الأمر حتى تشعري بأنك وصلتي لمرحلة حرق الدهون والإحماء الأمثل.

قفز الحبل

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هناك طريقة أخرى لممارسة الرياضة داخل المنزل من خلال حبل القفز لمدة 15 دقيقة، ولكن بشكل غير متواصل.

الرقص

يمكن للسيدات إغلاق الستائر ورسم ابتسامة على الوجه والبدء في وصلة رقص حتى وإن كن لا يجدن الرقص، فهذا يساعد على حرق الدهون وتعديل الحالة النفسية.

تمارين البطن

تمارين البطن من خلال تمرين لمس القدم وانت مستلقاة على ظهرك ورفع القدم لأعلى أو تمرين الدراجة من خلال الاستلقاء على الظهر مع تبديل الأرجل على شكل دراجة أو رفع القدمين وإنزالهما إلى درجة 90% أو تمرين الضغط.