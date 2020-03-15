الامارات | وجهات ترفيهية في الشارقة تغلق أبوابها احترازياً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات ترفيهية في الشارقة تغلق أبوابها احترازياً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إغلاق وجهات تابعة لها في الشارقة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكتبت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه «تقرر إغلاق المرافق والمناطق الترفيهية الآتية ضمن وجهاتنا السياحية والترفيهية مؤقتاً، ابتداءً من اليوم الأحد، حتى حتى إشعارٍ آخر».
وذكرت «شروق» أنها أغلقت كلاً من: المناطق الترفيهية في القصباء، وجزيرة النور، ومنطقة الألعاب في واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، ومنتزه الحفية، ومركز مرايا للفنون، بالإضافة إلى مناطق الألعاب في شاطئ خورفكان، ومناطق الألعاب في سوق الشناصية. وأعربت الهيئة عن تمنياتها للجميع بالسلامة.
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