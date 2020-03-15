في البطاقة "ذكر".. قصة فتاة حلقت شعرها وعاشت باسم رجل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- لمياء يسري:

المساواة بين الرجل والمرأة هي قضية خاضتها النساء وما تزال، للمطالبة بحقوقهن المهدورة في مختلف المجتمعات، في العمل والقانون، بل والرياضة كذلك.

واحدة من أشهر الرياضات التي عرفت بشكلها الذكوري، هي الملاكمة، إلا أن الفتاة الروسية تاتيانا دفازوفا، أرادت كسر الصورة النمطية للمرأة بعدم قدرتها على ملاكمة الرجال وليس النساء فقط.

واستطاعت الفتاة الروسية التي تبلغ من العمر 22 عامًا، أن تخدع حكومتها وتصدر بطاقة باسم ذكر، يمكنها من المنافسة أمام الرجال في حلبات الملاكمة، بحسب ما ذكر موقع "oddity central".

وأخفت تاتيانا دفازوفا لاعبة الملاكمة، لسنوات طويلة، جنسها الأنثوي وعاشت تحت اسم مزيف هو "فلاديمير".

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قبل أيام كشفت تاتيانا أمرها خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان 'اليوم العالمي للمرأة - الحركة النسائية، الاشتراكية ، التحيز الجنسي"، موضحة أنها امتلك اسم ذكر لتلعب الملاكمة أمام الرجال، وإثبات أن المساواة بين المرأة والرجل.

واستطاعت اللاعبة الروسية تحت اسم فلاديمير إرمولايف، الفوز بـ 9 من أصل 17 مباراة ملاكمة، أثبتت خلالها وجهة نظرها، وهي قدرة المرأة على التنافس ضد الرجال في الملاكمة.

تحكي تاتيانا أنها أثناء تدريبها في الصغر، عندما أخبرها المدرب ببداية اللعب أمام النساء، طلبت منه أن تلعب أمام رجل، فأخبرها أن القوانين لا تسمح بذلك.

وغادرت اللاعبة الروسية النادي حينها، وقررت أن تخفي هويتها، فحلقت شعر رأسها، وأطلقت على نفسها اسم فلاديمير إرمولايف، الذي استمر معها لسنوات تمكنت خلالهم من خداع الحكومة، وأصدرت بطاقة هوية بنفس الاسم.

وبعدما كشفت الملاكمة الروسية تاتيانا دفازوفا عن قصيتها، وهويتها الحقيقة، مُنعت من المنافسة ضد الرجال، رسميًا.