3 منظمات دولية تقدم إرشادات جديدة لوقاية الأطفال من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إرشادات جديدة للمساعدة في حماية الأطفال والمدارس من انتقال فيروس كورونا المعروف علميا باسم كوفيد-19.

وتتضمن التوجيهات التي نشرتها المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارات مهمة وقوائم مرجعية عملية للحفاظ على المدارس آمنة.

كما تتضمن مشورة موجهة للسلطات الوطنية والمحلية حول كيفية تكييف وتنفيذ خطط الطوارئ للمرافق التعليمية.

في حالة إغلاق المدارس، تتضمن التوجيهات توصيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لذلك على تعلم الأطفال ورفاههم، وهذا يعني وجود خطط قوية لدعم أنشطة التعليم المستمر، مثل فرص التعلم الذاتي عبر الإنترنت أو بث المحتوى الأكاديمي عبر الإذاعة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لوصول جميع الأطفال إلى الخدمات الأساسية.

ويجب أن تتضمن هذه الخطط أيضاً الخطوات اللازمة لإعادة فتح المدارس في نهاية المطاف بشكل آمن.

وحيث يتم إبقاء المدارس مفتوحة، وللتأكد من بقاء الأطفال وأسرهم محميين ومطلعين على آخر المستجدات، فإن التوجيهات تدعو إلى:

- تزويد الأطفال بمعلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم؛

- تعزيز أفضل ممارسات غسل اليدين والنظافة الشخصية مع توفير مستلزماتها؛

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- تنظيف وتعقيم المباني المدرسية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي؛ وزيادة تدفق الهواء وتحسين التهوية.

وأشارت المنظمة أنه يمكن أن يشجع التعليم الطلاب على أن يصبحوا دعاة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، في المنزل وفي المدرسة، من خلال التحدث مع الآخرين وتوعيتهم حول كيفية منع انتشار الفيروسات.

وهناك العديد من الاعتبارات التي تدخل في المحافظة على العمليات المدرسية الآمنة وفي إعادة فتح المدارس بعد إغلاقها، ولكن إذا تم القيام بالأمر بشكل جيد فيمكن أن يعزز ذلك من الصحة العامة.

فعلى سبيل المثال، ساعدت المبادئ التوجيهية للمدارس الآمنة التي تم تنفيذها في غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي مرض فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016 على منع انتقال الفيروس في المدارس.

وحثت اليونيسف المدارس، سواء كانت مفتوحة أو تساعد الطلاب بالتعلم عن بعد، على تزويد الطلاب بالدعم الشامل، وينبغي للمدارس تزويد الأطفال بالمعلومات الأساسية الحيوية عن غسل اليدين وغيرها من التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم، وعليها تسهيل الوصول إلى الدعم النفسي، والمساعدة في منع الوصم والتمييز من خلال تشجيع الطلاب على التواد والتراحم وتجنب الصور النمطية عند الحديث عن الفيروس.

تتضمن الإرشادات الجديدة أيضاً نصائح وقوائم مرجعية مفيدة للآباء ومقدمي الرعاية، وكذلك الأطفال والطلاب أنفسهم. وتشمل هذه الإجراءات:

- مراقبة صحة الأطفال وإبقائهم في المنزل في حال مرضهم.

- تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفهم.

- السعال أو العطس في منديل أو احتوائهما بالمرفق وتجنب لمس الوجه والعينين والفم والأنف.