بالأسعار.. تعرف على طرق نحت الجسم دون جراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يتجه البعض لإجراء عمليات نحت الجسم ثلاثي أو رباعي الأبعاد، كونه الطريقة السهلة للتخلص من الدهون، دون تكبد عناء ممارسة الألعاب الرياضية، أو اتباع أنظمة غذائية للتخلص من الوزن الزائد، فضلًا عن الحصول على شكل جسم متناسق. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:

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