للوقاية من كورونا.. كيف تنظف هاتفك من الجراثيم دون إتلافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

غسل الأيدي مرات عدِّة في اليوم لمحاولة تجنب الإصابة بالعديد من الفيروسات، من بينها فيروس كورونا الجديد، غير كافِ، إذ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام، وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

وأوصت المنظمة بتنظيف جميع الأسطح ذات "اللمس العالي" يوميًا، بما في ذلك الهواتف ولوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لكن تنظيف هاتفك بشكل غير صحيح يمكن أن يتلفه، لذا عليك تجنب تسرب الرطوبة داخله أو خدش سطحه الخارجي.

ونستعرض لكم الطريقة الصحيحة لتطهير الهاتف، وفقاً لما ذكر موقع "نيويورك بوست".

- أولاً، قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وفصله عن جميع الكابلات، ويجب ألا يكون مُتصلًا بالشاحن أثناء التنظيف.

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- استخدام مناديل Clorox أو مناديل تحتوي على 70 بالمائة من الكحول، والتي يمكنك الحصول عليها من الصيدلية لمسح هاتفك.

- تقول شركة Apple، التي حذرت من استخدام المنظفات المنزلية على هواتفها، إن تمسح الهاتف برفق.

- يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الهاتف، مثل قطعة قماش تنظيف من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش تستخدم لتنظيف نظارتك، إذ تقول شركة Google إنه يمكنك غمس القماش بالماء والصابون، طالما أنك حريص على عدم وجود رطوبة في الهاتف.

- تعد خطوة تنظيف الهاتف واحدة من العديد من التدابير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، الذي أصاب 156,136 وقتل 5,828 شخصا حول العالم حتى الآن.