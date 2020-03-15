كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - تأنقت الفنانة مي سليم بالعديد من الإطلالات المميزة واللافتة للانتباه، لما تحمله من جمال وأناقة. وقد جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز إطلالاتها المتنوعة؛ لتتألقي بمظهر مذهل.



فساتين منفوشة من مي سليم

إطلالات متنوعة من مي سليم



تُعَدُّ الفساتين المنفوشة من أكثر الفساتين مناسبةً لذَوَات القوام النحيف والمتناسق، لذا تزينت مي بفستان أخضر منفوش مكشوف الأكتاف، وتجملت بفستان أبيض طويل مصمم بأكمام شفافة، وزُيّن تصميمه بالخيوط السوداء وباللؤلؤ الذي يزين القماش بأكمله.

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إطلالات باللون الأسود

إطلالات متنوعة من مي سليم



اعتمدت مي سليم على اللون الأسود المميز بالعديد من الإطلالات، منها بنطال قصير وبليزر باللون الأسود مع بلوزة بيضاء، وفستان أسود من المخمل مصمَّم بفتحة جانبية، وارتدتْ تنورة قصيرة من الجلد مع بلوزة وحذاء بوت باللون الأسود، وأطلَّت بمعطف طويل أسود مزيّن بأزرار من المنتصف ولمعة في الأكمام، وظهرت ببنطال من الجينز ومعطف جلدي، يكسوهما اللون الأسود مع قميص أبيض رسمي.

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فساتين قصيرة على طريقة مي سليم

إطلالات متنوعة من مي سليم



برزت مي بالعديد من الفساتين القصيرة التي أظهرت أنوثتها وزادتْها أناقة، وكان أبرزُها فستانًا أحمر قصيرًا بأكمام طويلة، مزينًا بقماش شفاف وفصوص، وفستانًا آخر أحمر مزينًا بأكمام منفوخة، ومصممًا بقماش تكسوه اللمعة، كما نسَّقت فستانًا شتويًّا قصيرًا باللون البني مع وشاح وقُبَّعة.

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