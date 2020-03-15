كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - يزيدك اللون الأحمر جرأة وثقة بالنفس، يلفت الأنظار إليك بإعجاب وفضول. اختاري اللون الأحمر بمختلف درجاته لتنعمي بإطلالة متوهّجة ورومنسية في الوقت نفسه.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج وشعر: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: RAPTURE , BADGLEY MISCHKA , RENAUD PELLEGRINO PARIS ,ALEXANDER VAUTHIER ,AMBER ,ANDREW GN ,DICE KAYEK ,STIZZOLI ,AKRIS, NAJI HOJEILY

فستان من Naji Hojeily. السعر 4500$

أقراط من Rapture. السعر 262$

تابعي المزيد: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء

فستان من Badgley Mischka. السعر 950$

حقيبة من Renaud Pellegrino Paris. السعر 1695$

حذاء من Jimmy Choo. السعر 1200$ تابعي المزيد: المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية فستان من Alexandre Vauthier. السعر 2545$

أقراط من Rapture. السعر 240$

حقيبة من Amber. السعر 285$

تابعي المزيد: لمسة الفرو الدافئة في إطلالاتك الشتوية Advertisements فستان من Andrew GN. السعر 2860$

حقيبة من Renaud Pellegrino Paris. السعر 1395$

تابعي المزيد: البدلة الشتوية لأناقة لافتة فستان من Dice Kayek. السعر 3395$

كاب من Stizzoli. السعر 785$

تابعي المزيد: أزياء الترتر أفضل خيار لسهرات العام الجديد فستان من Andrew GN. السعر 3085$

حقيبة من Amber. السعر 250$

تابعي المزيد: أزياء بنسيج مشرق لسهراتك المقبلة معطف متوسط الطول. السعر 1780$

توب باللون الأحمر. السعر 680$

سروال قصير. السعر 395$

حقيبة كلاتش. السعر 1295$

جميعها من Akris

حذاء من Francesco Russo. السعر 852$ تابعي المزيد: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختاري اللون الأحمر لإطلالة رومانسية وجريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.