عبايات بألوان مختلفة من مدونات الموضة المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - من "إنستجرام"، أشهر مدونات الموضة الخليجيات، جمعنا لكِ عزيزتي عدة إطلالات مميزة؛ لتستوحي منها الموديل الذي يلائم لون بشرتك وقوامك ويعزز أناقتك، فشاهدي هذه الخيارات..



عبايات باللون الأبيض من مدونات الموضة

عبايات باللون الأبيض



تعتبر العبايات البيضاء خيارًا للكثير من الفتيات النحيلات مُحبات الإطلالات الملائكية، ومنها ظهرت فاطمة حسام بعباية بيضاء مزينة بفصوص لامعة وتطريزات متعرجة على الجانبين، وتجملت خولة المراغي بأخرى أكثر نعومة مزينة من الأسفل بقصة متعرجة.

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عبايات مذهلة باللون الأحمر

عبايات مذهلة باللون الأحمر



تعتبر العبايات الحمراء البرغندي من أكثر العبايات ارتباطًا بفصل الشتاء الحالي، لذا استوحينا لكِ عباية حمراء مزينة من الأكمام بتطريزات لامعة من حنين الصيفي، وأخرى مزينة بمطاط على الأكمام وفصوص من اللؤلؤ على الأطراف من خولة المراغي.

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عبايات بتدرُّجات اللون البني لإطلالة محايدة

عبايات بتدرُّجات اللون البني



تعد العبايات البنية من الألوان المحايدة الملائمة للكثير من المناسبات، ومنها ارتدت حنين الصيفي عباية بنية مزينة من الجانبين بخط عريض من الفصوص الذهبية، وأطلت شوق النقدي بعباية بنية ناعمة بخطوط بنية داكنة.



عبايات بألوان فاتحة لمظهر شبابي

عبايات بألوان فاتحة



العبايات فاتحة الألوان هي الخيار الأمثل لإطلالات النهار، لذا جمعنا لكِ هذه الخيارات المناسبة للكثير من الفتيات، تزينت خولة بعباية خضراء مزينة بفصوص لامعة على الأكمام، وتأنقت فاطمة

حسام بعباية ناعمة زهرية بتصميم بسيط، واختارت فاطمة عباية أخرى زهرية بدرجة فاتحة مزينة بقصة مذهلة على الأكمام.

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