موديلات بليزر موضة ربيع 2020 ونصائح تنسيقها مع الحجاب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - يبدو أن البليزر بمختلف موديلاته وألوانه سيرافقنا لموسم آخر، القطعة التي لطالما انحصرت في زاوية الأزياء الرسمية برعت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها بطرق رائعة مع الأزياء الكاجوال، شاهدي أجمل اطلالاتهن واختاري منها ما يجدد اطلالتك في ربيع 2020.
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بليزر قصير مع تنورة بليسيه موضة 2020
تتجنب المحجبات إعتماد البليزر القصير حفاظًا على اللوك المحتشم، جربي تنسيقه مع تنورة بليسيه طويلة على غرار الفاشينيستا سمر البرشا والتي نسقت البليزر الأسود مع تنورة بيضاء واكملت اللوك ببلوزة سوداء وصندال رمادي بكعب عريض وطرحة وحقيبة باللون البيج.
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البليزر مع الفستان الطويل لإطلالة أنثوية
ارتدي فستان طويل واسع مع بليزر بطبعة المربعات الرائجة وزيني الفستان بحزام رفيع وانتعلي بوت طويل بلون متناغم مع كامل الطلة على أن تكون الطرحة من اللون عينه.
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البليزر الأحمر الموضة الأبرز في 2020
اكسري حدة البليزر الأحمر من خلال تنسيقه مع اطلالة سوداء مؤلفة من توب وبنطال، اختاري الأخير بقصة واسعة ليناسب أسلوبك المحتشم واعتمري طرحة سوداء على طريقة الفاشينيستا سهى، كما يمكن لطرحة شيفون رمادية أن تفي بالغرض.
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بليزر بألوان الباستيل موضة الموسم
برزت هذا الموسم صيحة البليزر المصمم بألوان الباستيل الحالمة، نسقي بليزر طويل باللون الأخضر النعناع مع توب وبنطال جينز Skinny باللون الأبيض وانتعلي حذاء بوت أبيض برقبة قصيرة Ankle boots وتممي أناقتك بطرحة وردية فاتحه وحقيبة كتف بيج احمليها عبر الجسم لإطلالة عملية.
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البليزر الأبيض لإطلالة ناعمة موضة 2020
يتصدر اللون الأبيض لائحة الموضة العالمية، اختاري بليزر بهذا اللون النقي ونسقيه مع تيشيرت أبيض سادة وبنطال جينز واسع فاتح اللون، اكملي اناقتك بحذاء سنيكرز أبيض وطرحة بيضاء قطنية، كما يمكنك ارتداء نفس البليزر مع توب بيج وبنطال بيج واسع وحقيبة وحذاء باللون الوردي القريب للون الجلد لإطلالة أنيقة تتوجهين بها إلى المكتب.
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