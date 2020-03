مجوهرات من حجر الياقوت باللون الاحمر الانيق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - حُكي عن الياقوت أو الروبي في الأساطير و الروايات بفضل نقائه ولونه الأحمر العميق الفاخر.

إنها واحدة من أكثر الأحجار الكريمة فخامة و أكثر المجوهرات الملوّنة ندرة وجمال ولا شك أنها تباع بأثمان لا يمكن توقّعها.بالتأكيد هذا الحجر الفاخر بلونه الأحمر الأنيق يعتبر من أكثر الأحجار الكريمة التي بيعت بأسعار تفوق الخيال، فإليك أغلى 10 خواتم مرصعة بأحجار ياقوت بيعت في مزادات العالم.

cartier





• خاتم بورمي بالماس و الياقوت عيار 12.46 قيراط بسعر 3.721.451 مليون دولار، أي $298,669 لكل قيراط ! وبيع في سوذبيز في جنيف عام 2014 بقطع الوسادة وأحيطت بماستين مثلثتين بيضاوتين مع خاتم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط.

• خاتم Harry Winston من الياقوت و الماس البورمي موغوك عيار 8.99 قيراط في مزادات كريستيز هونغ كونغ بسعر $3,935,105 في عام 2013 بقطع الوسادة محاطة من الجانبين بماستين بقطع مثلث وثبتت بذهب أصفر على قاعدة من الذهب الأبيض.

خاتم من الياقوت البورمي

• خاتم من الياقوت البورمي عيار 30.20 قيراط مع الماس والبلاتينيوم ضمن مزاد سوذبيز جنيف 2011 وبيع بمبلغ $4,265,586 بما يعادل 141,245 لكل قيراط.

• حجر The Regal Ruby من الياقوت البورمي من ماغوك عيار 13.21 قيراط بسعر $5,967,465 في مزاد كريستيز هونغ كونغ 2013 ووضع هذا الحجر على خاتم من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراط.

• خاتم The Queen of Burma من كارتييه لندن بياقوتة فاتنة من بورما بوزن 23.66 قيراط مع ماسات والبلاتينوم الفاخر وصنع عام 1937 بيع بمبلغ $6,084,559 في مزاد كريتسيز جنيف 2014.

The Patiño Ruby



خاتم The Patiño Ruby بالياقوت ماغوك بورما من شوميه بيعت بمبلغ $6,736,750وهي عيار 32.08 قيراط ضمن مزادات Christie’s 2012 في جنيف.

• خاتم كارتييه بياقوت ماغوك بورما عيار 29.62 قيراط بيعت بسعر $7,379,953 ضمن مزاد سوذبيز 2014 في هونغ كونغ، يتميز الخاتم البلاتيني بلمعانه بفضل الماس المرصع حول الياقوتة المتطاولة الطبيعية.

• خاتم The Sunrise Ruby من كارتييه ويبلغ وزن حجر الياقوت البورمي منها 25.59 قيراط والتي ذكرنا أعلاه أنها بيعت بـ $30,335,698 وتتميز بلونها القانئ الذي يشبّه بلون دم الحمام.

