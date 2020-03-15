طريقة إزالة المكياج من العين.. خلطات منزلية فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - تظن بعض النساء أنّ لا حاجة للاطلاع على طريقة إزالة المكياج من العين إذ قد يبدو الأمر سهلاً وبديهيًا ولا ضرورة للتلقين بهذا الخصوص، ولكن مهلًا هل تعلمين أنّ واحداً من أدق الأمور في عالم المكياج والجمال هو طريقة إزالة المكياج من العين نظراً لحساسية العيون والرموش والبشرة المحيطة.

نقدم لكِ في ما يلي طريقة إزالة المكياج من العين بالإضافة إلى بعض الخلطات الطبيعية المفيدة والفعالة بعيداً عن المنتجات الكيمائية المركبة كما ونقدّم لكِ نصائح هامّة عليكِ الالتزام بها فبعض الأخطاء في هذا الإطار قد تكون مضرّة للرموش وتسبب تساقطها بالكامل ومدمّرة للمنطقة المحيطة وتسبب التجاعيد نظراً لكون البشرة حول العين رقيقة جداً كما أنّ الخطأ قد يسبب التهاب العين واحمرار الجفون وغيرها من المشاكل الواجب تجنّبها.

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طريقة إزالة مكياج العيون

إزالة مكياج العيون

ضعي المزيل على جفونك لدقيقتين حتى يمتص كل المكياج وبذلك تستطيعين التخلص منه بمسحة واحدة، وكوني حريصة على أن لا تمتد الفترة لأكثر من دقيقتين لأنه قد يتسبب في التهاب واحمرار جفونك. استخدمي الكرات القطنية المعقّمة والمخصصة لإزالة مكياج العين وامسحي المكياج بالمزيل بلطف وباتجاه واحد من أعلى لأسفل وابتعدي عن فرك عينيك بعنف من اليمين إلى اليسار. اغسلي وجهك بماء دافئ للتخلص من بقايا مزيل المكياج. كرّري نفس الخطوة إذا اقتضت الحاجة. وفي النهاية يتم وضع الكريم المرطب الخاص بالعينين الذي يعمل على علاج انتفاخ أسفل العين، ويُخفف التجاعيد والهالات السوداء.

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نصائح عند إزالة مكياج العيون



إزالة مكياج العيون

تجنّبي القطن العادي الذي يمكن أن يلتصق في الرموش واستخدمي القطن المخصص لإزالة مكياج العين وغالبًا ما يكون قطن مُعقم يتم شراؤه من الصيدليات. إزالة مكياج العيون بواسطة المناديل المبللة ليس الأفضل. تأكدي من احتواء المزيل على المرطبات الخاصة بالعيون وبالبشرة الحساسة. من المُستحب استخدام نوعين مختلفين من مزيل المكياج، أحدهما لبشرة لوجه والآخر مخصّص للعيون. تجنبي استخدام الماسكرا المضادة للماء لأنها لا تُزال بسهولة، أو استخدمي مزيل مكياج عيون مخصص لإزالة المكياج المقاوم للماء. يمكنك أيضا اللجوء إلى مزيلات المكياج الطبيعية، فهي فعالة للغاية وستتعطي لرموشك وجفونك الترطيب اللازم له.

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خلطات طبيعية لإزالة مكياج العيون



وصفة الزيوت

إزالة مكياج العيون



مكونات:

زيت الزيتون أو زيت اللوز.



الطريقة:

ضعي بضعة قطراتٍ من زيت الزيتون أو زيت اللوز، حسب ما وقع اختياركِ، إلى قطعةٍ من القطن، ضعيها على العين المغلقة لمدة نصف دقيقة ثم امسحي بحركاتٍ بطيئة ولطيفة من أعلى إلى الأسفل.

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وصفة الحليب

مكونات:

حليب.



الطريقة:

بلّلي قطعة من القطن ببعض من الحليب ودلّكي بها بشرتك، فهو يحتوى على فيتامينات تعمل على ترطيب وتجديد خلايا البشرة ويُستخدم كمنظف مثالي للبشرة ويساعد فى إزالة مكياج البشرة بشكل سريع، وتقشير الجلد الميت.

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وصفة الجوجوبا

إزالة مكياج العيون

مكونات:

كوب من زيت الجوجوبا.

2 كوب من الماء.



الطريقة:

اخلطي المكوّنين جيداً واتركي المزيج في درجة حرارة منخفضة، واستخدميه كمزيل للمكياج ومنظف طبيعي للبشرة، سيعمل هذا المكوّن كمزيل سحري للمكياج المقاوم للماء.

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