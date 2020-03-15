طريقة رسم الحواجب بالتاتو المؤقت بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - تجد النساء في رسم الحواجب بالتاتو المؤقت حلًا مثاليًا لتعريض حواجبهنّ وملء الفراغات فيها، فهذه التقنية تعتبر من أكثر الأساليب عمليّة إذ انّها توفر الوقت بدلًا من رسم الحاجبين كل يوم من جهة دون خوض مخاطرة التاتو الدائم الذي قد لا يبدو طبيعياً ويعطي الحواجب مظهرًا اصطناعيًا من جهة أخرى. تابعي المزيد: حيل لمكياج أسهل... رقم ستة سيفاجئكِ فوائد رسم الحواجب بالتاتو المؤقت Advertisements فوائد رسم الحواجب بالتاتو المؤقت يعطي شكل الحواجب المطلوبة لفترة مؤقتة ويمكن تغييرها بعد فترة، مما يمكنك من اختيار رسمة تناسب شكل وجهك. لا يسبب أي ألم. يمكنك في البداية رسم الحواجب بقلم تحديد الحواجب للتغيير فيها حتى الوصول إلى الشكل المطلوب. توفر الوقت بدلًا من رسم الحاجبين كل يوم. تابعي المزيد: إزالة المكياج بالحليب خطوات رسم الحواجب بالتاتو المؤقت خطوات رسم الحواجب بالتاتو المؤقت رسم الحاجبين: قبل البدء برسم الحاجبين بالتاتو، يكون عليك رسم حاجبيكِ بقلم تحديد الحواجب للتأكد من الرسمة التي تليق بوجهك أكثر. اختيار لون الحنّة: في الخطوة الثانية من طريقة رسم الحاجبين بالتاتو، يكون عليك اختيار لون الحنّة الذي يناسب لون شعرك. تفريغ الحنّة: بعد اختيار لون الحنّة المناسب، فرّغي أكياس الحنّة في إناء. ملء الفراغات: ضعي الحنّة بقلم الحنّة وإبدئي بملأ الفراغات. وأحرصي على السير وفق الرسمة التي حدّدتها. ومن ثمّ أتركي التاتو يجفّ مدّة ربع ساعة وقشّريه.

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كيفية رسم شكل الحاجبين الأمثل لكِ: رسم شكل الحاجبين النقطة الأولى هي بداية الحاجب: ابحثي عن النقطة التي يجب أن يبدأ منها حاجباك، خذي مسطرة طويل ورفيعة، ضعيها على الركن الداخلي لعينيك وصولًا إلى طرف أنفك. حيث تتقاطع المسطرة مع الحاجب هي المنطقة التي يجب أن يبدأ عندها الحاجب. ضعي علامة على تلك النقطة باستخدام قلم تحديد العين. كرري نفس الخطوات مع العين الأخرى. النقطة الثانية وهي نصف الحاجب أو أعلى نقطة يجب أن يصل عندها الحاجب:انظري في المرآة مباشرةً، ضعي المسطرة الطويلة والرفيعة نفسها بمحازاة الطرف الخارجي لفتحتي أنفك والطرف الخارجي لحدقة العين، المنطقة التي يتقاطع فيها الحاجب مع المسطرة هي المنطقة التي يجب أن يرتفع عندها منحنى الحاجب، ضعي نقطة باستخدام قلم تحديد العين وكرري العملية مع الحاجب الآخر. النقطة الثالثة هي النقطة التي يجب أن ينتهي عندها الحاجب: ضعي المسطرة الطويلة والرفيعة نفسها بدايةً من طرف فتحة الأنف إلى الركن الخارجي لعينك، النقطة التي يجب أن يتقاطع عندها الحاجب الخارجي مع المسطرة هي نقطة انتهاء الحاجب. ضعي نقطة عند تلك المنطقة باستخدام قلم تحديد العين. بعد تحديد الشكل الأنسب لوجهكِ اختاري القلم المناسب للون حاجبيكِ، ثمّ ارسمي خطاً رفيعاً من الأسفل، ارسمي خطاً ثانياً من فوق، ليكتمل تحديد شكل الحواجب، قومي بتلوين الفراغات شرط ألاّ تفرطي في ذلك، ومن ثمّ مشّطي شعيرات حاجبيكِ لكي تخفّفي من حدّة اللون. للمسة أخيرة، طبّقي الكونسيلر على محيط الحواجب، بهدف الإضاءة على هذه المنطقة وجعلها أكثر نظافة وغير ملطّخة. ادمجي الكونسيلر ببشرتكِ مستعينة بفرشاة مكياج. تابعي المزيد: طريقة عمل غمازة الذقن بالمكياج

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