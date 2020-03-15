كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - يتم تقسيم تركيزات العطور إلى فئات تتضمن العطر الخالص، الكولونيا، أو التواليت، ونوع كل فئة موجود تحت اسم العطر على الزجاجة، وهو يشير إلى القوة التي يتمتع بها العطر. تحتوي العطور ذات التركيز العالي من العطور على المزيد من الزيوت وكحول أقل. يتم تقسيم تركيزات العطور إلى فئات بما في ذلك عطر برفوم، أو دو برفوم، أو دو تواليت، أو دو كولونيا، أو فراشي. سوف نشرح عنها هنا باللغة المكتوبة عادة على زجاجة العطر.

أنواع تركيز العطور: Parfum

Parfum

Parfumالمعروف أيضًا باسم عطر إضافي، أو عطر خالص، وهو يحتوي على أعلى تركيز عطر. يحتوي عطر Parfum على 15٪ إلى 40٪ من العطور، لكن التركيز يتراوح بشكل عام بين 20٪ و30٪ بالنسبة لمعظم العطور. من بين كل الروائح، فإنّ العطور تدوم أطول. عادة من ست إلى ثماني ساعات. Parfum عمومًا هو بين العطور الأعلى سعرًا؛ بسبب ارتفاع التركيز. هذا العطر إجمالًا أفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة؛ لاحتوائه على أقل كمية من الكحول، وبالتالي لا يسبّب جفافًا للبشرة.

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أنواع تركيز العطور: Eau de Parfum

Eau de Parfum

بعد Parfum، يأتي أو دو برفوم (EDP) في المرتبة الثانية، بنسبة ارتفاع التركيز. يحتوي Eau de parfum بشكل عام على تركيز عطر يتراوح بين 15٪ و20٪، ويدوم لمدة أربع إلى خمس ساعات. كما أنّه أقل تكلفة بشكل عام من Parfum، وفي حين أنه يحتوي على نسبة عالية من الكحول مقارنة به، إلا أنه أفضل للبشرة الحساسة من أنواع العطور الأخرى. عطر أو دو برفوم هو واحد من أكثر أنواع العطور شيوعًا، وهو مناسب للاستخدام اليومي.

أنواع تركيز العطور: Eau de Toilette

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Eau de Toilette

يحتوي ماء التواليت (EDT) على تركيز عطر يتراوح بين 5٪ و15٪. إنّه أرخص من العطر، وهو أحد أكثر أنواع العطور المتوفرة. يدوم عطر EDT عادة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. يعتبر أو دو تواليت من قبل البعض أنه مناسب للنهار، بينما يعتبر أو دو برفوم مناسب قبل للنوم. جاء مصطلح أو دو تواليت من المصطلح الفرنسي "faire sa toilette"، مما يعني الاستعداد.

أنواع تركيز العطور: Eau de cologne

Eau de cologne

يحتوي عطر Eau de cologne أو EDC على تركيز أقل بكثير من العطور المذكورة أعلاه. يحتوي EDC عمومًا على تركيز من 2٪ إلى 4٪ من العطور، وتركيز عالٍ من الكحول. إنّه أرخص من الأنواع الأخرى من العطر، والرائحة تدوم لمدة تصل إلى ساعتين فقط. يأتي EDC عمومًا في زجاجات أكبر، ويتعين استخدام المزيد من العطر. في الأصل eau de cologne يشير إلى وصفة تقليدية تستخدم أوراق الأعشاب والحمضيات.



أنواع تركيز العطور: Eau fraiche

Eau fraiche

يشبه Eau fraiche عطر eau de cologne؛ لأن الرائحة تستمر لمدة ساعتين بشكل عام. يحتوي عطر Eau fraiche على نسبة تركيز أقل من العطر بتركيز من 1٪ إلى 3٪ فقط. وفي حين أن eau fraiche يحتوي على تركيز عطري منخفض، إلا أنه لا يحتوي على كمية عالية من الكحول.