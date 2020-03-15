فيديو.. فنانة كويتية تنفي وفاتها: بتعالج من مرض نفسي بس مش مجنونة

مقطع فيديو مصور عبر تطبيق الصور والفيديوهات "سناب شات"، ظهرت خلاله الفنانة لجين مشعل، لتنفي خبر وفاتها داخل أحد المستشفيات.

وذكرت الفنانة الكويتية خلال مقطع الفيديو، أن سبب غيابها هو أنها كانت محتجزة داخل مستشفى الطب النفسي، مستنكرة الشائعات التي انتشرت بشأن وفاتها، ووصفتها بـ"العيب".

Advertisements

وأشارت لجين إلى أنها شخصية صريحة، ولو واحدة غيرها لما كشفت أنها ذهبت للعلاج النفسي حتى لا يقال عنها إنها مجنونة.

وكانت الإعلامية مي العيدان، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "وفاة لجين مشعل.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، الله يمسح على قلوب عيالها.. ادعوا لها"، ولكن بعد ساعات قليلة، قامت بحذف المنشور بعدما تأكدت من عدم صحته.