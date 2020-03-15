تدخل الحجر الصحي تخرج حامل.. عفوية والدة أصالة تضعها في موقف محرج

خرجت الفنانة السورية أصالة، في بث مباشر "لايف" برفقة أطفالها الصغار وهم يقضون سويًا وقتا ممتعا ويلعبون معًا.

لكن تعرضت الفنانة السورية لموقف محرج، بسبب حديث والدتها بشكل عفوي أثناء البث المباشر، وهو ما أدى إلى تدخل أصالة لإنهاء البث، الذي تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت والدة الفنانة السورية أن النساء اللواتي يجري احتجازهن في الحجر الصحي يخرجن حوامل.

وحاولت أصالة لفت نظر والدتها إلى أن حديثها يظهر في البث المباشر، لكن الأخيرة لم تلتفت لذلك.

وظلت والدة أصالة تتابع قراءة الأخبار، وهو ما جعل الفنانة السوربة تطلب من أطفالها إنهاء البث المباشر لإنقاذ الموقف.