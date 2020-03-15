فيديو.. رانيا يوسف تنشر كواليس جلسة تصوير "فستان البليزر"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بكواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها أثناء حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ونشرت "رانيا" مقطع فيديو أظهر الكواليس واستعدادتها لجلسة التصوير التي ظهرت من خلالها وهي مرتدية فستان أسود "ون شولدرز"، وتميز بأنه قصير ومكشوف الصدر، وبدون نقوش، فضلا عن إمساكها بسترة قاتمة اللون فضفاضة.

وتلقت الفنانة رانيا يوسف العديد من تعليقات متابعيها: "ملكة الجمال والأناقة" "بعشقك"، "مثلنا الأعلى"، "عود البطل".

فستان البليزر

وتصدر فستان رانيا يوسف، الذي يعرف أيضًا بـ"فستان البليزر" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت من خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "الفستان اللي كنت لبساه مكنش عامل مشكلة ولا حاجة، بس الناس معجبة بيه مش أكتر.. والله ما أعرف هو بقى تريند ليه، أنا بلبس زي ما كل الناس ما بتلبس في المهرجانات، أنت بتشوف في المهرجانات العالمية بيلبسوا إيه".