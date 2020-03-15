محمود غالي: عقليتنا غير متفتحة لاستيعاب فستان الكوفرتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مصمم الأزياء المصري محمود غالي، عن رأيه في ارتداء مواطنته الفنانة ناهد السباعي، فستان "الكوفرتة" الشهير، في أحد المهرجانات الفنية مؤخرا.

وقال غالي في لقاء مع موقع "فوشيا": "تصميم هذا الفستان ليس جديدا؛ إذ كان "تريندًا" في وقت سابق عندما صممه المصمم مهند كوجاك".

وأضاف المصمم المصري: "حينها كان بعض الناس يلتفون بالكوفرتة ويلتقطون الصور تزامنا مع عرض كوجاك الفستان، وكانت فكرة لطيفة للغاية".

وتابع: "عندما ارتدته ناهد السباعي، كان شكل الفستان أحلى عليها أكثر، من العارضة التي ارتدته عندما عرضه كوجاك للمرة الأولى".

وعن الانتقادات التي وجهت لناهد السباعي عندما ارتدت هذا الفستان، قال: "ناهد جميلة وتعرف كيف ترتدي الفساتين وتختار جيدا، ولكن هنا عقليات معظم الناس غير متفتحة لدرجة أنهم يستوعبون أو يتقبلون نجمة ترتدي فستانا بهذا الشكل".

وواصل غالي: "لو نظرنا لشكل فستان الكوفرتة سنجد أنه يشبه الجيزن المنقوش، لذا فيجب ألّا نسخر من باب السخرية، لأنه من الممكن أن يكون أحد المصممين لديه فكر وتصميم معين يريد إظهارهما للناس فاختار فنانة جميلة لكي يظهر مجهوده".

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يذكر أن محمود غالي، قدم مجموعته الجديدة من الفساتين لربيع 2020، ضمن مشاركته في عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد.

وشارك غالي في عرض الأزياء بمجموعة مميزة من الفساتين بألوان مختلفة، كما قدم فستان زفاف باللون البيج وأكمام "أوف شولدرز" مزودة بشراشيب باللون الفضي، وقامت بارتدائه الفنانة مروة طلعت.

ومن أبرز الأقمشة التي استخدمها محمود غالي "الشيفون والدانتيل والستان والحرير والجلد وقشر السمكة".

وكان محمود غالي قد شارك في تصميم أزياء الفنانين المشاركين في مسلسل "زلزال" والتي تعرضت لانتقادات حادة وقت عرض العمل في رمضان الماضي.

وعلّق مصمم الأزياء المصري، على تلك الانتقادات في تصريحات سابقة لـ"فوشيا"، قائلا إن التشابه الذي ربطه الجمهور بين شخصية "حزلقوم" ومحمد رمضان هو من أجل الكوميديا فقط؛ لأن جميع نجوم فترة التسعينيات مثل إيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق كانت أزياؤهم واسعة.

وأضاف أن الفنانة مي عز الدين تعد من أجمل وأفضل الفنانات اللاتي يصمم لهن الفساتين، لتناسق جميع أجزاء جسمها ووجود كيميا خاصة بينهما، مشيرا إلى أن اهتمام مي بممارسة الرياضة ساعدها على تنسيق قوامها خاصة منطقة الخصر.