الامارات | فيروس كورونا يسجّل أصغر حالة إصابة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يسجّل أصغر حالة إصابة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلّت مستشفى نورث ميدلسكس في لندن أصغر حالة إصابة في العالم بفيروس كورونا لدى مولود جديد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة إلى أنّ والدة الطفل نقلت إلى المستشفى قبل أيّام قليلة، بسبب الاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، ولكنّ المرض لم يُشخّص إلا بعد الولادة، إذ جاءت نتائج الفحوص الطبيّة متأخرة بعض الوقت.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان المولود أصيب بفيروس كورونا داخل الرحم أو عند ولادته.

ويُذكر أن الأم ومولودها يخضعان للعلاج المناسب في العناية المركّزة وتمرّ الأم بحالة حرجة.