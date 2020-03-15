أحذية رياضية خاصة للمصابين بالتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أطلقت شركة فانز الأمريكية مجموعة من الأحذية الرياضية الخاصة بالأشخاص المصابين بالتوحد.

وأعلنت العلامة التجارية للأحذية الرياضية عن إطلاق مجموعة Vans Autism Awareness Collection الجديدة، والتي تم تصميمها مع مراعاة احتياجات مرضى التوحد، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

ووفقاً للشركة، فإن مجموعة الأحذية الرياضية الصديقة للحواس، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر، تتضمن عناصر مثل لوحة الألوان المهدئة، وميزات التصميم التي تركز على حواس اللمس والإشارة والصوت.

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وغالباً ما يترافق التوحد مع بعض المشكلات الحسية مثل فرط الحساسية، وتثيرها محفزات مثل الضوء أو الصوت أو الرائحة أو اللمس.

وعلى سبيل المثال، يعاني الكثير من المرضى من حساسية مفرطة تجاه الأضواء الساطعة، أو أطوال موجية معينة للضوء مثل الأضواء الفلورية.

وبالإضافة إلى إنشاء أحذية "مريحة للغاية"، ستتضمن المجموعة، التي ستتوفر هذا الشهر عبر الإنترنت وفي المتاجر، قمصاناً طويلة وقصيرة الأكمام في مجموعة من الألوان الرائعة والمهدئة.

وقالت الشركة في منشور لها على موقعها "منذ عام 1966، يستمر التزام العلامة التجارية بإصدار تصاميم حسية شاملة للأحذية كجزء من مجموعة التوعية بالتوحد، ومع هذا المشروع، تحتفل فانز بالجوانب الفريدة لجميع عملائها".