أسباب وأعراض مرض سرطان الثدي الالتهابي

يعتبر سرطان الثدي من السرطانات التي تؤرق النساء، الا أن هناك نوعا آخر أشد خطورة وهو سرطان الثدي الالتهابي، فهو لا يكوّن عادةً كتلاً كما يحدث مع أنواع سرطان الثدي الأخرى.

وتستعرض "هُن"، كل ما يخص المرض وفقًا لـ "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض سرطان الثدي الالتهابي

تغير سريع في شكل الثدي، على مدار عدة أسابيع

سماكة أحد الثديين أو ثقله أو تضخمه بشكل واضح

التلوّن، حيثُ يصبح الثدي باللون الأحمر أو الأرجواني أو الوردي أو بمظهر يشبه الكدمة

ارتفاع حرارة الثدي المصاب عن الحرارة المعتادة

ظهور ترصع أو نتوء بجلد الثدي المصاب، يشبه قشرة البرتقالة

الشعور بالألم

تضخم العقد اللمفاوية في الإبط، أعلى الترقوة أو أسفلها

تسطح الحلمة أو انزوائها إلى الداخل

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أسباب سرطان الثدي الالتهابي

أسباب الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي غير واضحة، ويعرف الأطباء أن سرطان الثدي الالتهابي يبدأ بخلية غير طبيعية في إحدى قنوات الثدي، وتخبر الطفرات داخل الحمض النووي للخلايا غير الطبيعية الخلايا بالنمو والانقسام سريعًا، تتسرب الخلايا غير الطبيعية المتراكمة وتسد الأوعية اللمفاوية في جلد الثدي.

يسبب الانسداد في الأوعية اللمفاوية التهاب الجلد وتورمه واحمراره وهي علامة تقليدية لسرطان الثدي الالتهابي.

عوامل الخطر من الاصابة بسرطان الثدي الالتهابي

أن تكوني امرأة

السيدات هن الأكثر عرضة لتشخيصهن بالإصابة بسرطان الثدي الالتهابي من الرجال، ولكن قد يصاب الرجال أيضًا بسرطان الثدي الالتهابي.

البشرة السوداء

السيدات ذوات البشرة السوداء هن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي أكثر من ذوات البشرة البيضاء.

الإصابة بالسمنة

الأشخاص الذين يعانون السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الالتهابي بالمقارنة مع ذوي الوزن الطبيعي.