تعرف على طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان

تعتبر الفاصوليا من الخضروات المفيدة للجسم كونها مصدرًا جيداً لفيتامين ج، والذي يعد مضاداً للأكسدة، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان للشيف شربيني. مقادير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان فاصوليا حمراء طماطم شيري بصل أحمر كابوتشا خل سكر زيت زيتون زيتون شرائح Advertisements مايونيز زعتر ريحان طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان تخلط الكابوتشا المقطعة مع البصل والطماطم الشيري ثم يضاف الزيتون والفاصوليا الحمرا في الكبة يخلط الدريسنج المايونيز مع زيت الزيتون والخل والسكر ثم يضاف الزعتر والريحان وتخلط جيدا تضاف على السلطة وتقلب جيدا ثم تقدم السلطة

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