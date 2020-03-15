تعرف على طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان

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تعتبر الفاصوليا من الخضروات المفيدة للجسم كونها مصدرًا جيداً لفيتامين ج، والذي يعد مضاداً للأكسدة، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان للشيف شربيني.
مقادير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان
فاصوليا حمراء
طماطم شيري
بصل أحمر
كابوتشا
خل
سكر
زيت زيتون
زيتون شرائح
مايونيز
زعتر
ريحان
طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمرا بالريحان
تخلط الكابوتشا المقطعة مع البصل والطماطم الشيري
ثم يضاف الزيتون والفاصوليا الحمرا
في الكبة يخلط الدريسنج
المايونيز مع زيت الزيتون والخل والسكر
ثم يضاف الزعتر والريحان وتخلط جيدا
تضاف على السلطة وتقلب جيدا ثم تقدم السلطة
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