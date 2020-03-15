للوقاية من كورونا.. تعرف على كيفية تحضير محلول التعقيم

في ظل انتشار الفيروسات تبحث الأمهات عن الوسيلة التي تساعد على التخلص من الجراثيم المختلفة مثل محلول التعقيم، الذى يساعد في قتل الجراثيم التي تتراكم. كيفية تحضير محلول التعقيم 1مل من الكلوركس المركز. 1 لتر من الماء. 50 مل (مقدار فنجان قهوة من الكلوركس التجارى في المحلات) استعمالات محلول التعقيم تعقيم الأسطح بشكل يومى. تعقيم الأثاث. تعقيم الأدوات. تعقيم مسكات الأبواب. Advertisements تعقيم الحمامات. أسس التنظيف والتعقيم التنظيف والتعقيم عبارة عن عمليات تستخدم لأغراض مختلفة التنظيف هو الإزالة الفيزيائية للأتربة وبقايا الأغذية من أسطح المعدات والأدوات . التعقيم هو معاملة الأسطح التي سبق تنظيفها لتقليل أعداد مسببات الأمراض من الميكروبات إلى المستويات الآمنة.

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