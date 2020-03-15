نصائح لمرضى الربو.. استخدم المرطب وابعد يديك عن وجهك

الربو هو مرض التهابي مُزمن شائِع، يُصيب الشُعب الهوائية في الرئتين، يَتميز بحدوثِ أعراضٍ مُتغيرةٍ مُتكررة، مع حدوثِ تشنجٍ قصبي وانسدادٍ في المسلك الهوائي قابلٍ للانعكاس، ويزداد خاصة في فصل الشتاء.

وإليك نصائح يمكن اتباعها لمرضى الربو في الشتاء، بحسب موقع "هيلث" الطبي.

التمرين بالداخل

الأشخاص الذين يعانون من الربو يعانون أحيانًا من ضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد، فإذا كنت مصابًا بالربو، فقد تكون الأنشطة الداخلية مثل أخذ دروس في اللياقة البدنية أو السباحة من الخيارات الأفضل.

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وضع وشاح

تغطية فمك عندما تكون بالخارج سيساعد على حماية مجاري الهواء عن طريق تسخين الهواء قبل أن تتنفس.

المرطب

حتى إذا كنت في الداخل، يمكن أن يكون الهواء جافًا، لذلك قد يساعد المرطب في تخفيف التنفس، فقط تأكد من أن الخزانات والمرشحات نظيفة.

الحفاظ على الأيدي نظيفة

عندما تغسلهم، افعل ذلك لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون والماء، استخدم معقم اليدين عندما تكون خارج المنزل.

ابقي يديك بعيدا عن وجهك

هكذا ننقل فيروسات البرد والإنفلونزا، نضع أيدينا عن طريق اللمس، على سبيل المثال على مقبض الباب، ثم في أجسادنا من خلال الفم أو الأنف أو العينين.