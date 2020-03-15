بعد قرا تعليق الدراسة.. نصائح للحفاظ على الوزن خلال الإجازة

على الرغم من الفرحة الكبيرة التي انتابت المواطنين، وخاصة الطلاب وأولياء الأمور بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك للحرص والسلامة على الطُلاب من تفشي فيروس كورونا.

إلا أن البعض يخشى زيادة الوزن خلال تلك الفترة، التي من المؤكد أنهم يمتنعون فيها عن الأنشطة، والتجمعات، والخروج بكثرة، فالمكوث بالمنازل لأوقات كثيرة بالفعل قد يؤدي لزيادة الوزن.

ويقدم "هُن"، عدة نصائح للحفاظ على الوزن خلال الإجازة وفقًا لموقع "healthline".

تناول البروتينات على الإفطار

أظهرت البحوث التي أجريت على الشباب، أنه من الممكن أن يستمر التأثير الهرموني لتناول البروتين على الإفطار، إلى ساعات بعد تناوله، حيث تساعد تناول البروتينات على الشعور بالشبع، من خلال تنظيم هرمونات الشهية.

الإكثار من تناول الألياف

حيث إنها تزيد من الشعور بالشبع، ولا تهضمها الأمعاء الدقيقة، على عكس النشويات والسكر، ما قد يؤدي إلى خسارة الوزن، وتشمل اللياف "الحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه، والخضروات".

متابعة السعرات الحرارية

لتجنب زيادة الوزن، عليك أن تتابع نسبة حرق السعرات الحرارية لديك باستمرار، فإنها قد تقل نتيجة قلة الحركة.

Advertisements

أخذ قسط كاف من الراحة

يمكن أن يؤدي عدم النوم لوقت كاف إلى الشعور بالجوع، ويصبح من الصعب خسارة الوزن.

ممارسة تمارين رياضية

تلعب الرياضة دورا مهما في حرق دهون الجسم.

تمارين بسيطة للحصول على جسم ممشوق

شرب الماء بكثرة

حاول تناول الماء بكثرة لأنه عوضا عن المشروبات المليئة بالسكر وتسبب السمنة، مثل القهوة المنكهة، والمشروبات الغازية.

تناول الشاي الأخضر

يزيد الشاى الأخضر من حرق الدهون في الجسم.

تناول الجبن

تحتوى الجبن بأنواعها على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والماغنسيوم، وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.