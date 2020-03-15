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طريقة عمل تارت البرقوق

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عقب قرار تعليق المدارس لمدة أسبوعين، تستعد العديد من الأمهات تحضير أشهى أطباق الحلوى والمخبوزت لأولادهن، لمساعدتهم في تحصيل الدراسة بالمنزل مع إطعامهم أشهى الأكلات التي يفضلوها.

حضري لأولادك تارت البارقوق الشهي، بخطوات الشيف نرمين هنو، وقدميه لهم مع الشاي أو العصائر الطبيعية.

المكونات

باف بيستري  

ماربيزان مجمد مبشور 

برقوق  مقسم

3  كبيرملاعق كبيرة مربى مشمش

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ملعقتين عصير ليمون  

طريقة تحضير تارت البرقوق

احضري صنية وبطنيها بورق الزبدة.

افردي الباف بيستري في الصينية، مع تشكيل حوافها. 

افردي طبقة من المربى، ثم رشي المارزيبان على الوجه، ثم البارقوق. 

ادخليها الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

ادهنيها ساخنة بالليمون والمربى.

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