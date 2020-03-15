يعتبر مشروب التفاح بالقرفة الساخن من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي والذي يساعد على الشفاء من الكثير من الأمراض. وإليك طريقة عمل مشروب التفاح بالقرفة الساخن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مشروب التفاح بالقرفة الساخن 5 كوب عصير تفاح أحمر 3 عود قرفة قرفة بودرة جوزة الطيب مطحون قرنفل Advertisements برتقال مكعبات بشر برتقال 4 ينسون نجمة عسل أبيض طريقة تحضير مشروب التفاح بالقرفة الساخن - ترفع جميع المقادير على النار حتى تمام الغليان والتجانس - يصفى المشروب - ويقدم ساخنا مع عيدان القرفة

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