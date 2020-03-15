عشان يتوب.. 5 مشاهد من قضية المتهمة بإنهاء رجولة زوجها بـ"سكين المطبخ"

واقعة غير مسبوقة على النساء، شهدتها محافظة الإسكندرية، إذ قررت سيدة الانتقام من زوجها بسبب خياناته المستمرة لها، فقطعت "عضوه الذكري" بسلاح أبيض، لإنهاء رجولته بعد تخديره داخل منزلهما.

مشاهد متعدد تضمنتها الواقعة، بداية من ترتيب الزوجة للانتقام، وحتى تنفيذ خطتها وتسليم نفسها للمباحث ومن ثم حبسها بتهمة الشروع فى قتل زوجها.

7 علاقات غير شرعية

بحسب ما ذكرته الزوجة في اعترافاتها، فإن زوجها اعتاد خيانتها بشكل مستمر، والدخول في علاقات غير شرعية، كان من ضمنها 2 من صديقاتها، وما زاد الأمر سوءً بالنسبة للزوجة هو تباهي زوجها بما يفعله من علاقات محرمة، فهو اعتاد أيضًا الحديث عن خياناته وسط أصدقائه.

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وجبة سمك وأقراص مخدرة

سئمت الزوجة من وضعها، والعيش مع زوج اعتاد خيانتها، فظلت تخطط في الانتقام منه، حتى أحكمت خطتها في إنهاء رجولته، فاشترت الأقراص المخدرة ووضتعها في وجبة السمك التي أعدتها له، ومن ثم أيضًا في كوب الشاي، حتى يدخل في نوم عميق.

تنفيذ الخطة

استغرق الزوج في نوم عميق، ومن ثم أمسكت الزوجة بالسكين ونفذت خطتها في قطع العضو الذكري لزوجها: "قلت له أنا هخليك تتوب وخدرته وقطعتهوله.. وطلبت له الإسعاف"، بحسب ما ذكرته في اعترافاتها في النيابة.

سلمت نفسها

سالت الدماء وأخبرت الزوجة الإسعاف للمجيء لإسعاف زوجها ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، لتسليم نفسها، كما استمعت المباحث لأقوال الزوج الذي اتهم زوجته بما فعلته مستخدمة "سكين المطبخ".

قولتله هخليك تتوب

اعترفت الزوجة بما أقدمت عليه، مبررة فعلتها بالاشمئزاز الذي أصابها من خيانة زوجها المستمرة: "قلت له أنا هخليك تتوب وخدرته وقطعتهوله"، وأمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس الزوجة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وجرى تأجيل الاستماع لأقوال المجني عليه، لحين تماثله للشفاء.