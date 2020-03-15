المكسيكية "يويا" حاربت الإنطوائية والخجل باليوتيوب والمساواة بين الجنسين

بدأت مشوارها بعالم السوشيال ميديا، بعمر الـ16عاما، بعد فوزها في مسابقة لماكياج موقع يوتيوب الشهير، فكانت واحدة من ضمن 7 منشآت انضممن إلى حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل التنمية المستدامة، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وهو الهدف الأسمى الذي سعت لتحقيقه المكسيكية "يويا" في كويرنافاكا موريلوس، وهو مزيج من أسماء والديها ماريبيل وأندريس.

رغم صغر سنها الذي لا يتخطى الـ26عاما، إلا أن "يويا" أصبحت من أهم "اليوتيوبرز" و"الإنفلونسر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت لـ"الوطن"، "كان الجميع يصفوني بالانطوائية، كونى أخجل من التواجد في التجمعات العامة، وخلال المراحل الدراسية كنت أشعر بالضعف والعجز، في الرد على المضايقات والتنمر الذي أواجهه، حتى عام 2009".

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العديد من السلوكيات المختلطة بين التنمر والسخرية تعرضت لهم المكسيكية يويا، ما جعلها تحاربه بالظهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، "ترددت كثيرًا من الإقدام على خطوة الظهور كوني اتصف بالخجل بعض الشيء، ما جعلني أعزم على اتخاذ هذه الخطوة لعلها تدفعني نحو القدرة على التواصل بأريحية مع الجميع، ولكن لم أكن أتوقع أن أحظى بهذه الشهرة الواسعة".

انشأت "يويا"، قناتها على موقع يوتيوب الشهير، واطلقت عليه اسم "lady 16make up"، ما أهلها وشجعها لتأليف كتابين خلال عامي 2015، 2016، يحملان اسم "los secretos de yuya, las confesiones de yuya".

وصل عدد مشتركي قناة "يويا" عبر موقع "يوتيوب"، نحو 23.7 مليون مشترك، فكان إجمالي مجموع المشاهدات ما يقرب من 2.3 مليار خلال عامي 2018 و2019، وأطلقت عطورا تسمى "True"، في يوليو 2015، ومجموعة ماكياج في أكتوبر 2017.