أحمد حسن قلد الشيف بوراك وحازم إمام يرقص مع بناته.. كيف قضى المشاهير إجازة منخفض التنين؟

إجازة إجبارية داخل المنزل هكذا قضت سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها مصر بداية من الخميس الماضي وحتى مساء أمس، بسبب عاصفة منخفض التنين التي تساقطت على إثرها السيول التي غرقت الشوارع وأغلقت الكثير من الطرق، لتفرض على الجميع الالتزام المنازل، الأمر الذي استغله البعض في قضاء وقت فراغهم مع أولادهم، وتجربة أشياء مختلفة بالنسبة إليهم.

ملابس شلبي سولفان

فكان الفنان محمود حجازي وزوجته خبيرة التجميل أسما شريف منير وابنته لارا، أظهروا استعدادتهم الأولى لهذه الموجة، من خلال نشر صورة لهما وهم ملابس الشخصية الكارتونية الشهيرة "شلبي سولفان" مُعلقًا: "إحنا جاهزين للعاصفة".

هاني رمزي اتحبس مع أسرته

أما الفنان هاني رمزي اكتشف أن الجلوس مع أسرته ألطف كثيرًا من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، إذ كتب قائلًا: "على فكرة الحبسة الإجبارى دي خلتني أتلم أنا ومراتي وولادي واكتشفت إنهم لطاف قوي".

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حازم إمام يرقص مع بناته وأحمد حسن يقلد الشيف بوراك

بينما استغل نجم منتخب مصر السابق حازم إمام، وقت فراغه في الرقص مع بناته على أنغام الأغنية الأجنبية "مكارينا"، في مقطع فيديو نشره أيضًا عبر حسابه الشخصي.

وعلى خطى الشيف بوراك التركي، التف اللاعب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مع أصدقائه وأسرته مقلدين الشيف التركي، في إعداد وجبات المحشي والكبسة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "بما إننا قاعدين فاضيين تعالوا نشوف الوجه الآخر لشيف بوراك المصري".

عمرو محمود ياسين وهبة الأباصيري يلجآن لتيك توك

وعلى خطى إعلان الفنان أحمد حلمي، لإحدى شركات الاتصالات، قلد الفنان عمرو محمود ياسين، الإعلان مع أسرته بواسطة تطبيق "تيك توك"، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وهو أيضا التطبيق الذي استخدمته المذيعة هبة الأباصيري مع ابنتها، في مقطع فيديو لهما وهما يرقصان سويًا.