"الماميز أغمى عليهم من الفرحة".. كوميكسات الأمهات بعد قرار تعليق الدراسة (صور)

حالة من السعادة المُفرطة انتابت الأمهات، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، في إطار جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة الطُلاب والطالبات.

فمؤخرًا ضجت المجموعات الخاصة بالأمهات للحديث عن مخاوفهن من "كورونا"، متمنيات قرارا بتأجيل أو تعليق الدراسة، الحلم الذي بات يراودهن الفترة الأخيرة، حتى حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لهن، عقب إصداره قرارا بتعليق الدراسة.

لم يمر الكثير على صدور القرار، لتبدأ الأمهات على منصات "السوشيال ميديا" التعليق على القرار بطريقتهن الخاصة، من خلال نشر مجموعة من "الكوميكسات" الساخرة لتعبيرهن عن الفرحة العارمة بهذا القرار، والتي جاءت على النحو التالي:

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الرئيس يوجه بتعليق الدراسة

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وكانت منظمة الصحة العالمية، طالبت قبل أيام قليلة بتعطيل الدراسة في الدول التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى حالة القلق التي انتشرت بين الأمهات خوفًا على حياة أولادهن من انتقال أي عدوى إليهم.