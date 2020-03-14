ألف شكر لتدخل الرئيس.. أمهات يشكرن السيسي بعد قرار تعليق الدراسة أسبوعين

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة، كإجراء وقائي للحفاظ على الطلبة من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، والذي تسبب في إغلاق بعض المدارس في دول متفرقة، إضافة إلى إلغاء الأنشطة الترفيهية للسيطرة على تفشي الفيروس.

"هالة" الأفضل إلغاء العام الدراسى

وتقول هالة شوقي، ولية أمر طالبة في المرحلة الابتدائية بمدرسة بورسعيد للغات، إن قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين قرار صائب، مضيفة لـ "هُن"، أنه كان الأفضل إلغاء العام الدراسي.

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"نهلة" قرار تأجيل الدراسة قرار صائب وفي مصلحة الطالب

وتابعت نهلة أحمد، ولية أمر، أخرى في المدرسة، أن قرار الوزارة قرار صائب وفي مصلحة الطلبة حماية من انتشار الفيروسات في المدارس وحماية لصحة أولادنا.

"شيرين" شكرا لرئيس الجمهورية القرار ريح كل الأمهات

وأضافت شيرين حمدي، ولية أمر 3 طلاب في مراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، بإحدى مدارس منطقة الزيتون، أن المشكلة في ضيق المدة الزمنية وكثرة المناهج: "المناهج كبيرة ومفيش وقت بالنسبة لمرحلة إعدادي، الرسم والكمبيوتر مادة نجاح ورسوب، يعني لازم ناخد الحصص، وبالنسبة لأولى ثانوي المواد كتيرة جدا مواد أدبي وعلمي غير المواد اللي فيها نجاح ورسوب عشر مواد أساسية وخمس مواد نجاح ورسوب، إزاي الأولاد هيخلصوا كل ده".

وترى "شيرين" أن الرئيس السيسي دائما ينظر إلى مصالح الطلبة: "القرار ريح كل الأمهات وقلل خوفنا على أولادنا، القرار سليم وحكيم وجه في وقته لأن كل أولياء الأمور كانوا خايفين من المدرسة على الأولاد ألف شكر لتدخل رئيس الجمهورية خوفاً على أبنائه".