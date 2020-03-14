بعد 12 عاما على رحيله.. زينة توجه رسالة لوالدها: "بموت كل يوم من غيرك"

وجهت الفنانة زينة، رسالة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة له.

وأرفقت تعليقًا على الصورة التي شاركتها قالت خلالها، "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي 12 سنة ماشفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض، أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا ".

Advertisements

وتابعت زينة خلال رسالتها، "أنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك، في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف أن زي ما أنت عشت علشاني أنا وأخواتي إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي أخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي".

وطالبت الفنانة زينة متابعيها بالدعاء لوالدها، "ارجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا، ويرحم كل أب يارب".