نصائح هاني الناظر لأصحاب الأمراض المناعية وكبار السن للوقاية من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، مجموعة نصائح للوقاية من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة أصحاب الأمراض المناعية.

وقال "الناظر" خلال منشور عبر حسابه، "نحن نتكلم عن الوقاية من فيروس كورونا علينا أن نتذكر أن معظم الإصابات وما تبعها من مضاعفات خطيرة على مستوى العالم، كانت عند كبار السن، وخاصة أصحاب الأمراض المناعية، لهذا فإنني انصح هؤلاء بالآتي.

1- الالتزام الكامل والانتظام في العلاج الموصوف لأمراضهم ومشاكلهم الصحية

2- ممارسة رياضة المشي في الأماكن المفتوحة

3- الحرص على ارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة مع عدم التعرض للرياح المتربة

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4- عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والحرص على التهوية الجيدة داخل المنازل أو أي أماكن يتواجدون بها

5- عدم الاختلاط أو زيارة مرضى يعانون من مشاكل صحية بالجهاز التنفسي

6- غسيل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد الأكل

7- التوقف عن احتضان وتقبيل الأبناء والأحفاد والصغار بصفة عامة

8- عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة يصاحبه صداع شديد لابد من عدم الانتظار والتوجه فورًا لأقرب مستشفى