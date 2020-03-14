نشرة الموضة: أحلام تعلق على كمامة من الألماس.. وهيفاء وهبي وياسمين صبري بإطلالات مبهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

هيفاء وهبي:

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستانًا قصيرًا، بقصة البليزر، بأكمام طويلة باللون الأبيض، بقصة "v neck"، مزينًا بأزرار باللون الفضي.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة مكونة من عقد على شكل فراشة، وخواتم بتصميم ناعم، واختارت تصفيفة الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع مكياج بدرجات الكاشمير.

ياسمين صبري:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بإطلالة خطفت الأنظار؛ إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، بنقوش التايجر، وتميز الموديل بقصة ضيقة مع أكمام قصيرة، وصيحة قصة الصدر على شكل حرف "V".

واعتمدت كلاتش باللون الأسود مزينه بسلسال ذهبي، مع حذاء كلاسيكى كعب عالٍ، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل، مع مكياج ناعم.

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن، أمس، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا. اقرأ المزيد بالضغط هنــــا.

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نانسي عجرم بإطلالتين:

ظهرت النجمة نانسي عجرم في الحلقة الأخيرة من برنامج the voice" kides"، بفستان قصير باللون الأبيض، مزينًا بالكامل بالترتر، واتسم الموديل بصيحة الأكمام المنفوخة، مع قصة "v neck".

واعتمدت مكياجًا وقويًا؛ إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر الشفاه الأحمر المائل للبرتقالي، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت مع والدتها مرة أخرى بإطلالة كاجوال؛ إذ ارتدت توب بأكمام طويلة "high neck"، باللون الهافان، مزينًا بكشاكش رفيعة عند الأكمام، مع بنطلون من الجلد باللون الأسود.

أحلام:

من المعروف عن الفنانة أحلام حبها للمجوهرات وامتلاكها قطعا بأسعار باهظة الثمن، وهذا ما دفع متابعة للتعليق على كمامة مرصعة بالألماس بأنها ستكون الخاصة بالنجمة الإماراتية من أجل مواجهة فيروس كورونا. وجاء رد فعل أحلام طريفاً على المنشور، من خلال إعادة نشره عبر حسابها على "تويتر".

درة بـ"لوك" ناعم:

ارتدت درة فستانًا قصيرًا، باللون الأبيض، مزينًا بالكامل بالرسوم الهندسية والحبيبات البراقة، بأكمام طويلة، بصيحة الشراشيب.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية.