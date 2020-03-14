11 طريقة سهلة لتنظيف الأحذية والملابس من "الطين" بعد الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

تعرضت محافظات مصر منذ الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي لموجة من الطقس غير المستقر، إذ هطلت أمطار شديدة على مختلف الأنحاء، وتسببت في إغراق الشوارع وزيادة "الطين"، ما عرض الملابس والأحذية للاتساخ والتصاق الطين بها.

وباتباعك بعض الخطوات البسيطة تستطيع التخلص نهائيًا من هذه الآثار، وفق ما نقل موقعي"wikihow" و"howtocleanstuff".

تنظيف الأحذية:

- يجب أولًا تنظيف الطين الجاف بالأحذية، من خلال فركه بفرشاة أسنان قديمة، لإزالته.

- لتنظيف نعال الأحذية، أحضر خليط صودا الخبز المكون من صودا الخبز والماء، واغمس فرشاة الأسنان به، ثم حركها على نعل الحذاء، وامسحها بقطعة قماش مبللة.

- يمكن تنظيف نعل وأحرف الحذاء، بإحضار خليط مكون من معجون الأسنان وسائل تنظيف الأطباق وكمية من الماء، وباستخدام فرشاة معجون قديمة افركها على الأحرف والنعل.

- استخدم بودرة الأطفال مع الماء، وضعها على الحذاء واتركها لدقائق، ثم أزل الخليط باستخدام قطعة من القماش، واترك الحذاء حتى يجف، ثم اغسله بالماء.

Advertisements

- استخدم الشامبو لتنظيف الحذاء الشمواه، من خلال بل الإسفنجة في الماء وغمسها بالشامبو ثم وضعها على المكان الموجود به الطين، وتركها حتى تجف، ثم غسل الحذاء.

- ضع ربع كوب من منظف الزجاج مع كوبين من الماء الدافئ على الحذاء الملطخ بالطين للتخلص من الاتساخات.

- من خلال مزج ربع كوب من صابون غسيل الأطباق مع كوبين من الماء الدافئ، وباستخدام فرشاة أسنان يمكنك إزالة الطين من الحذاء.

الملابس:

- يجب ترك الطين يجف أولًا على الملابس، لذا لا تحاولي مسح الطين المبلل أو الرطب، لأن ذلك سينشر البقعة في ألياف النسيج.

- عندما يجف الطين يتم الكشط برفق باستخدام معلقة بلاستيكية أو فرشاة أسنان.

- ضع قطرات بسيطة من سائل الأطباق على البقعة ثم فركها باستخدام فرشاة أسنان، ثم قومي بغسل قطعة الملابس.

- ضع منظف اليد على بقعة الطين وافركها باستخدام فرشاة أسنان قديمة ثم اتركها لمدة ساعة، وبعدها اغسلها بالماء.