فصل تلميذ بريطاني بسبب بيعه نقاط مطهر اليد لزملائه في المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يزداد الخوف لحظة بلحظة في العالم بسبب زيادة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم.

ولجأ البعض إلى المطهرات والكمامات، لمحاولة توفير حماية لنفسهم وأولادهم في مواجهة الفيروس الجديد.

في محاولة للعمل المبكر، حاول طفل بريطاني بيع مطهرات اليد لزملائه في المدرسة، والربح من خلالها، لكن هذا الفعل انتهى بقرار فصله من المدرسة.

وتشهد بريطانيا إصابة 798 حالة، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التأكيد على أنها "أسوأ أزمة صحية في العصر الحديث"، موضحًا، أن فيروس كورونا أخطر من الإنفلونزا الموسمية.

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الطالب البريطاني أوليفر كوبر، 13 عام، اشترى زجاجات مطهرات أطفال لليد، وبدأ في عرض خدمته على أصدقائه ومعلميه في المدرسة.

خدمة كوبر كانت عبارة عن وضع المطهر في يد الشخص مقابل "50 بنس" أي حوالي 8 جنيهات مصري.

ووافق عدد كبير من زملاء الطالب البريطاني، وتمكن من بيع مطهر اليد، وتحصل على 9 جنيهات استرليني أي 172جنيها مصريا.

لكن المدرسة علمت بالأمر بعدما حاول أن يعرض خدماته على أحد المدرسين، الذي أبلغ بدوره إدارة المدرسة، وتم اتخاذ قرار بفصله، بعدما اعتبروا ما فعله استغلال للأزمة.

وأكدت الأم أنها لا ترى جريمة في فعل ابنها، وتم فصل الطالب البريطاني لمدة يوم عن المدرسة، عقابًا له.