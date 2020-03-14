موضة المكياج البرتقالي... طبقيها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - إذا كنت من متابعات إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فلا بد أنك لاحظت أن المكياج البرتقالي احتل حيزاً كبيراً في اختيارات النجمات الجمالية في الفترة الأخيرة، فهو موضة المكياج الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، ويمنح المرأة إطلالة أنثوية مضيئة ومشرقة.

فإن كنت من محبات الجرأة وترغبين في اعتماد المكياج البرتقالي، استوحيه من إطلالات نجمات هوليوود وتمتعي بطلة لافتة وجذابة.



كارا ديليفين ‏

كارا ديليفين



إذا كنت ترغبين في مكياج برتقالي جريء ومشرق وعصري، يمنحك إطلالة لافتة، اعتمديه على طريقة النجمة كارا ديليفين Cara Delevingne، بحيث تعتمدينه على كامل الجفن العلوي، وعلى خط الرمش السفلي، الى جانب لمسة من الظل الزهري على مدمع العين وعند زاوية العين الخارجية.

تابعي المزيد: حيل لمكياج أسهل... رقم ستة سيفاجئكِ



سواريز رونان

سواريز رونان



إذا كنت تميلين الى المكياج السموكي، فلا تترددي في اعتماده باللون البرتقالي المحروق على طريقة النجمة سواريز رونان Saoirse Ronan، كما أنه مثالي لذوات العينين الخضراوين. طبقي ظل العين باللون البرتقالي على الجفن العلوي بأسلوب السموكي، وظللي زاوية العين الداخلية بظل أفتح، وضعي طبقات عدة من الماسكرا لإبراز العين.



ماريون كوتيار

ماريون كوتيار



بإمكانك أيضاً اعتماد مكياج عيون برتقالي مشرق ومضيء على طريقة النجمة ماريون كوتيار Marion Cotillard، بحيث تظللين كامل العين بالظل البرتقالي الفاتح، الى جانب خط من الكحل الأبيض على طول الرمش السفلي. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه الوردي الخفيف اللامع.

Advertisements

تابعي المزيد: استوحي أفكارًا لإطلالاتك بالأيشادو اللامع والملون من الفنانات



شارليز ثيرون

شارليز ثيرون



يعد المونوكروم من أبرز صيحات المكياج في الوقت الراهن، لذلك لا تترددي في اعتماده باللون البرتقالي على طريقة النجمة شارليز ثيرون Charlize Theron، من خلال استخدام ظلال العيون وأحمر الشفاه والبلاش باللون البرتقالي الموحد، الى جانب وضع طبقات عدة من الماسكرا أو استخدام الرموش الاصطناعية.



سيلينا غوميز

سيلينا غوميز



إذا كنت ترغبين في اعتماد مكياج برتقالي أنيق وبسيط ملائم لكافة الأوقات، فلا تترددي في اعتماد المكياج الميتاليك باللون البرتقالي على طريقة النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez، بحيث تستخدمين ظل العين الميتاليك باللون البرتقالي على كامل منطقة فوق العين، على أن يكون بارزاً عن زاوية العين الخارجية، الى جانب الرموش الكثيفة والطويلة وأحمر الشفاه الطبيعي.

تابعي المزيد: أساليب مكياج زهري من النجمات