كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - أفضل أنواع أنواع العطور الخام، أو العطر النقي هو العطر الذي يحتوي على أعلى تركيز للعطور، عادة ما بين 15 و30 في المائة من زيت العطور، ويكفي لجعل الرائحة قوية، ملحوظة وتستمر طوال اليوم. هو نسخة عالية التركيز من رذاذ ماء عطر، فقط بدون قاعدة الكحول. هذا يجعله خيارًا رائعًا لذوي البشرة الحساسة، وهو أيضًا أقوى كثيرًا، لذا فهو لا يدوم طوال اليوم فحسب، ولكنك تحتاجين فقط إلى كمية صغيرة على نقاط النبض لديك لإحداث تأثير كبير.

أفضل أنواع العطور الخام: Parfum

Parfum يعني عطر خالص

Parfum المعروف أيضًا باسم عطر إضافي، أو عطر خالص، وهو يحتوي على أعلى تركيز عطر. يحتوي عطر Parfum على 15٪ إلى 40٪ من العطور، لكن التركيز يتراوح بشكل عام بين 20٪ و30٪ بالنسبة لمعظم العطور. من بين كل الروائح، فإنّ العطور تدوم أطول. عادة من ست إلى ثماني ساعات. Parfum عمومًا هو بين العطور الأعلى سعرًا؛ بسبب ارتفاع التركيز. هذا العطر إجمالًا أفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة؛ لاحتوائه على أقل كمية من الكحول، وبالتالي لا يسبّب جفافًا للبشرة.

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أفضل أنواع العطور الخام: Eau de Parfum

Eau de Parfum يدوم لساعات

بعد Parfum، يأتي أو دو برفوم (EDP) في المرتبة الثانية، بنسبة ارتفاع التركيز. يحتوي Eau de parfum بشكل عام على تركيز عطر يتراوح بين 15٪ و20٪، ويدوم لمدة أربع إلى خمس ساعات. كما أنّه أقل تكلفة بشكل عام من Parfum، وفي حين أنه يحتوي على نسبة عالية من الكحول مقارنة به، إلا أنه أفضل للبشرة الحساسة من أنواع العطور الأخرى. عطر أو دو برفوم هو واحد من أكثر أنواع العطور شيوعًا، وهو مناسب للاستخدام اليومي.

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