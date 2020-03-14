دمج ألوان صبغات الشعر بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - دمج ألوان صبغات الشعر هو عبارة عن الشعر ذات اللونين أو أكثر، وهو يهدف لإضفاء الحيوية والحياة على الشعر؛ باستخدام ظلال متعددة لخلق مظهر ثلاثي الأبعاد. بعض الألوان تكون فاتحة وجريئة ولافتة، والبعض الآخر بألوان ناعمة غامقة بتدرجاتها. فيما نحن على أبواب الربيع، سنعرض هنا أكثر من لون، وأنتِ تختارين ما يتناسب مع لون بشرتك، ويليق بشخصيتك:

دمج ألوان صبغات الشعر: الأشقر الرمادي

الأشقر الرمادي



الأشقر الرمادي من أحدث تقنيات تلوين الشعر. وفقًا لخبراء الشعر، فإنّ الأشقر الرمادي يليق بكل أنواع وألوان البشرة، فهو يحتوي على خصلات غامقة ذات بعد ذهبيّ. هذه الألوان هي خليط عن ألوان بلياج مع ألوان هايلايت، وهي ترند هذا العام، وهي من الأساس تنتقل في عالم الموضة من عام إلى عام. فلا يزال الأشقر سيد الألوان والموضة المستمرة.

تابعي المزيد: صبغات شعر للعروس الجريئة من وحي نجمات العالم

دمج ألوان صبغات الشعر: الأحمر المخلوط

الأحمر المخلوط



إذا كنتِ تحبين اللون الأحمر، ولكن تخشين الالتزام، فإنّ الأحمر المخلوط هو الحلّ الأمثل. يجمع هذا اللون الأحدث، والذي ننصحك به بين قاعدة مظلمة وأرضية متعددة الأبعاد (اللون المميز المكوّن من النحاس والأصفر والأحمر). نعلم جميعاً أنّ فصل الشتاء هو الموسم المثالي للألوان الغامقة، وبما أننا على أبواب الربيع؛ فإنّ الأحمر المخلوط هو الطريقة المثالية لخلط الألوان الفاتحة ودمجها مع الغامقة. الأحمر لا يزال يكتسب شعبية، لذا إذا كان شعرك طبيعيًا، يمكنك تحقيق ذلك خلال صبغة واحدة. إذا كان هناك لون سابق؛ فستحتاجين إلى لون أساسي وأرضية لتحقيق هذا المظهر المتعدد الانعكاسات. كما هو الحال مع جميع صبغات الأحمر، فقط كوني مستعدة لمزيد من الاهتمام، حيث قد يتلاشى بسرعة.

دمج ألوان صبغات الشعر: الأزرق القوي والأشقر

الأزرق القوي والأشقر



هذا اللون هو جنون المواسم بكل بساطة؛ عميق كالبحر، وبارد كالثلج. وهو موضة المشاهير والنجمات الجريئات. هو عبارة عن لونين منقسمين بشكل كامل، غالباً ما يترافق مع قصة شعر غريبة ليكتمل المشهد. إذا كنتِ تعتبرين نفسك من السيدات الجريئات؛ فننصحك باعتماد هذا الخليط الغريب.

Advertisements



دمج ألوان صبغات الشعر: الطريقة

دمج الألوان يعتمد على لون بشرتك



أولاً، اختاري الألوان التي تريدينها، وتأكدي من تباين ألوانها. سوف تحتاجين إلى النظر في لون بشرتك ولون الشعر، مع الأخذ بعين الاعتبار المكياج والملابس عند اتخاذ هذا القرار. تحتاجين ببساطة إلى: عبوتين للونين الشعر، منشفة قديمة، فرشاة تلوين الشعر، ووعاء لخلط الصبغة.

• الطريقة:

- قسّمي شعرك أفقيًا (من الأذن إلى الأذن).

- ضعي صبغة شعر واحدة على النصف السفلي من شعرك.

- قومي بتغطية هذا القسم بورق؛ لمنعه من الوصول إلى القسم العلوي.

- ضعي اللون الثاني على القسم العلوي من شعرك.

- انتظري الوقت المطلوب. استمري في التحقق كل 5-10 دقائق لمعرفة ما إذا كنتِ قد وصلت إلى اللون المرغوب. اغسلي اللون بمجرد أن تصلي إلى النتيجة التي تريدينها.