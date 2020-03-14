منها تقليل التوتر.. نصائح توعية الأطفال في التعامل مع فيروس كورونا

يحتاج الأطفال إلى توعيتهم بخطورة الفيروسات المنتشرة الآن، وخاصة فيروس كورونا، وذلك لاتباع الإجراءات الوقائية التي تحميهم من الفيروسات، ومن الطرق التي تساعد في التعامل مع الأطفال وتوعيتهم كما ذكرها موقع "ديلي ميل" البريطاني.

التشجيع على النظافة

تشجيع الأطفال على غسل أيديهم جيداً بالماء الدافئ والصابون مدة دقيقتين أمر ضروري.

ليس ضرورياً التذكير بأن غسل اليدين جيداً، لمحاربة فيروس كورونا، لكن أخبر الطفل ببساطة بأن هناك جراثيماً سيئة، ونحتاج إلى غسل أيدينا مدة كافية للتخلص منها.

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تقليل توتر الأطفال

يمكن لمشاهدة عناوين الأخبار أو سماع نشرات الأخبار، أن تزيد قلق بين الأطفال والبالغين، لذلك يُنصح بالحد من ذلك، لتقليل التوتر، باختيار البرامج التلفزيونية المناسبة، ومحطات الراديو التي يمكن سماعها في السيارة، لتقليص قلق الأطفال الممكن من فيروس كورونا.

تخفيف قلق الفضوليين

من المفيد تذكير الأطفال الفضوليين الذين يبحثون عن أخبار الفيروس ويتحدثون عنه باستمرار، بأنه لا ضرورة للقلق منه، طالما اتخذوا الإجراءات اللازمة للوقاية منه.

ابق على اطلاع على الحقائق

يتحمل الوالدان مسؤولية البقاء على اطلاع على الحقائق المحدثة حول فيروس كورونا وإبقاء الأطفال في المنزل إذا لزم الأمر.